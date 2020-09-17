РИАМО - 17 сен. Жителей Москвы предупредили, что до конца четверга в Москве возможен ветер до 21-26 метров в секунду во время грозы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, сегодня, 17 сентября, в городе Москве до конца суток сохранится гроза, сильный дождь, град, при грозе ожидается усиление ветра порывами до 21-26 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте, а если этого сделать не удалось, то при вождении просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что при сильном ветре нельзя парковать машины около деревьев и слабо укрепленных конструкций.