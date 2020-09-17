РИАМО - 17 сен. В ходе социального раунда «Засветись!» школьники Подмосковья смогут выиграть призы за наибольшее количество подаренных светоотражателей пенсионерам, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов.

«В ходе раунда мы объявим в социальной сети Instagram в нашем официальном аккаунте конкурс для всех учащихся. Тот из школьников, кто больше всех подарит пожилым людям фликеров, светоотражающих элементов и пришлет фотографии об этом, получит специальный приз», - сказал Севостьянов.

Социальный раунд «Засветись!» пройдет в Подмосковье с 21 сентября по 29 ноября 2020 года. Участникам дорожного движения расскажут о необходимости использования светоотражающих элементов для уменьшения количества аварий.

В парках, жилых дворах и возле оживленных пешеходных переходов пройдут акции, флешмобы и другие мероприятия.

Наряды дорожно-патрульной службы будут раздавать памятки, листовки и светоотражатели. Особое внимание уделят воспитанникам школ и спортивных секций, а также студентам. Кроме того, о необходимости использовать светоотражатели будут рассказывать на родительских собраниях.

«Напомню об имеющейся в административном кодексе ответственности за неиспользование световозвращающих элементов. И, естественно, наши сотрудники будут в том числе применять меры административного воздействия», - добавил Севостьянов.