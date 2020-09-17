РИАМО - 17 сен. В четверг до 20:00 дороги столицы могут быть загружены на девять баллов из десяти, пробки ожидаются из-за дождя и проведения дорожных работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Особенно плотно будет в центре и в местах проведения дорожных работ», – говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные заторы ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на Рижской эстакаде, в Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту, 15-м километре МКАД при движении в обе стороны, на Горбатом путепроводе и на Нижегородской эстакаде ТТК.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как проспект Мира, Щелковское шоссе, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД, Рязанский проспект, Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады, а также МКАД перед Волоколамским шоссе.

Загруженность дорог в мегаполисе снизится после 21:00.