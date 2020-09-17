РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В Подольске сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Неформал», в ходе которого задержали восемь подростков, в том числе за употребление алкоголя и наркотиков, говорится в сообщении УМВД России по Подольску.

На территории обслуживания УМВД России по городскому округу Подольск провели оперативно-профилактическое мероприятие «Неформал». Выявляли несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям, подростковым группам антиобщественной направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.

«Подростков искали в кафе, парках, скверах, железнодорожных вокзалах на станциях, свалках, строящихся и заброшенных строениях, подъездах домов, стадионах, спортивных клубах и иных местах развлечений. В ходе операции «Неформал» сотрудники полиции округа доставили в территориальные отделы и пункты полиции восемь несовершеннолетних, одного из которых поместили в Подольскую детскую городскую больницу, одного – в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Москве», - говорится в сообщении.

В отношении одного несовершеннолетнего составили протокол об административном правонарушении по статье 6.9. КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

В отношении другого составили протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ». Еще в отношении одного несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

За время проведения операции «Неформал» инспекторский состав подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Подольску к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних привлек восемь родителей.

В отношении лица, совершившего преступление против несовершеннолетнего, возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.