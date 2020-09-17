РИАМО - 17 сен. Минобрнауки РФ изменило порядок приема на обучение в вузы по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщает Газета.ru.

Отныне разрешается провести единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки. Также устанавливается обязанность сохранения возможности подавать документы в электронной форме.

«Вузы смогут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования», – говорится в сообщении.

Кроме того, вузы смогут устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент сможет участвовать в конкурсе. Их число будет варьироваться от двух до 10 направлений.

У вузов появится возможность устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов.

Абитуриенты смогут вносить изменения в заявление о приеме или подавать второе заявление о приеме, к примеру, по другой специальности.

Новые изменения вступят в силу со следующего года.​