РИАМО - 17 сен. Серьезные пробки образовались на дорогах Москвы вечером в четверг, плотность движения оценивается в семь баллов из десяти, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная дорожная ситуация сохраняется на Садовом, Третьем транспортном кольцах, пробки сковали также МКАД, затруднения есть и на вылетных магистралях.

Заторы образовались на улицах Большая Полянка, Солянка, Николоямская, на Москворецкой набережной, на Тверском бульваре и других улицах центра города.

Ожидается, что в 18:00 и 19:00 загруженность столичных дорог вырастет до восьми баллов. В 20:00 пробки на дорогах Москвы будут семибалльными.

По прогнозам сервиса к 21:00 плотность движения спадет до пяти баллов, а к 22:00 – до трех.