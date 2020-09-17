РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 сен. Двум воспитателям и трем учителям из Домодедова вручили свидетельства на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека», сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

«Пять педагогов Домодедова стали участниками уникальной региональной программы «Социальная ипотека». Двум воспитателям и трем учителям округа вручили свидетельства на получение жилищной субсидии», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Программа реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. По условиям «Социальной ипотеки», специалистам, работающим в социальной сфере, за счет областного бюджета производится компенсация суммы основного долга, сам человек платит только проценты по кредиту.