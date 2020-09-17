РИАМО - 17 сен. Новый восьмой сезон Московского губернского театра откроется бесплатным спектаклем для врачей Подмосковья, сообщил журналистам народный артист Российской Федерации, художественный руководитель «Московского губернского театра» Сергей Безруков.

«Сегодня мы будем играть «Энергичных людей» по повести Василия Шукшина. Мы сыграем его бесплатно для врачей Подмосковья, чтобы отметить их совершенно потрясающую работу и служение людям. Сегодня мы будем служить для них», - сказал Безруков.

Также, он рассказал, что в этом сезоне зрителей ждут три премьеры. Первая премьера запланирована на 29 октября. Это будет спектакль под названием «Поэтическое кафе «Луч», в основе которого лежит поэзия периода «оттепели». Вторая премьера запланирована на 11 и 12 декабря к 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова — «Дядя Ваня». Главную роль в спектакле сыграет сам Безруков. Третья премьера запланирована на конец июня 2021 года. Зрителям представят электродраму «Безымянная звезда».

«Это спектакль на грани возможностей. Я имею ввиду не только техническую часть, но и человеческую. Исполнительница главной роли Анна - бывшая гимнастка. Будет много трюковых сцен. Мы будем приглашать специалистов из цирка для того, чтобы все было безопасно и мощно», - рассказал режиссер спектакля «Безымянная звезда» Александр Созонов.

Исполнительница главной роли спектакля Анна Снаткина, рассказала, что в спектакле ей придется петь, поэтому она занимается с педагогом по вокалу, а еще йогой и физическими упражнениями, чтобы подготовиться к роли.

Поздравить артистов и сотрудников театра с открытием нового сезона приехала министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Уже второй раз в жизни я делаю что-то в первый раз именно на сцене Московского губернского театра. Мое первое публичное выступление было именно здесь, и первый раз я вместе с театром участвую в открытии сезона», - сказала Харламова во время сбора труппы театра в на большой сцене.

Она пожелала театру успешного театрального сезона и вручила грамоты от министерства культуры Московской области за вклад в развитие искусства актерам и сотрудникам театра.