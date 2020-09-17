РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. Следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области 47-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть знакомого, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

Следствием установлено, что 15 июля 2007 года обвиняемый, находясь около автостоянки в городе Мытищи, на почве личных неприязненных отношений нанес 53-летнему знакомому множественные удары по различным частям тела и головы. От полученных повреждений потерпевший через два дня скончался в больнице.

«После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия и впоследствии был объявлен в федеральный розыск. Благодаря грамотно спланированной и успешно проведенной совместной работе криминалистов и следователей ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников МВД России, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать мужчину, совершившего указанное преступления», - говорится в сообщении.

На допросе у следователя обвиняемый от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ. В ближайшее время следствием будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - отмечается в сообщении.