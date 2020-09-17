РИАМО - 17 сен. Объем пластика и стекла, отсортированного подмосковными комплексами по переработке отходов достиг уровня полмиллиона тонн, начиная с 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

«Благодаря новой, комплексной системе по сбору и переработке твердых коммунальных отходов, мы сегодня можем точно сказать, в каких объемах отдельные фракции в том числе отобранное стекло и пластик вовлекается во вторичную переработку, с прошлого года на переработку наши предприятия направили более полмиллиона тонн стекла и пластика, включая более 230 тысяч тонн стекла и более 262 тысяч тонн пластика», - сказал Хромушин.

Он отметил, что из всей этой массы будут произведены миллионы единиц новых упаковок и бутылок.

«А ведь немногим более года назад все эти горы стекла и пластика можно было обнаружить в оврагах и на полигонах. Отмечу, что сегодня в Подмосковье складываются реальные условия для создания системы вовлечения бытовых отходов во вторичный оборот в промышленных объемах, а соответственно развития целостной системы безотходного производства и потребления», - отметил Хромушин.

Больше всего пластика и стекла было отсортировано на КПО «Экоград» в Зарайске (более 132,7 тысячи тонн(, на КПО «Прогресс» в Рошале (более 116,5 тысячи тонн), КПО «Восток» в Егорьевске (более 73,8 тысячи тонн).

По данным проведенных исследований о количестве твердых коммунальных отходов, образуемых в Московской области, стекло и полимерные материалы в сумме составляют 26% в общем объеме ТКО.

Всего в Подмосковье образуется более 7,7 миллиона тонн коммунальных отходов в год, в том числе 3,4 миллиона тонн прибывает из Москвы.

Реформа системы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России началась в 2019 году. С этого времени на переработку в Подмосковье было направлено более 1,5 миллиона тонн бытовых отходов, к 2021 году эта цифра составит порядка 2 миллионов тонн.

Менее чем за два года Московской области удалось построить эффективную систему обращения с ТКО, что позволило закрыть 29 мусорных полигонов.

В регионе введены в эксплуатацию восемь новых современных предприятий по переработке отходов, оснащенных по современной техникой, организованы и приведены к единому стандарту более 110 тысяч контейнерных площадок для сбора ТКО, отобраны региональные операторы для долгосрочной работы в регионе, закуплен абсолютно новый парк автотехники и контейнерного парка.