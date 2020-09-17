РИАМО - 17 сен. Объявление о продаже Дворца культуры столичного завода «Серп и Молот» удалили с интернет-площадки «Авито», ранее объект предлагали купить почти за 150 миллионов рублей, сообщает Nation News.

«Поражавший воображение памятник советского постконструктивизма, возведенный в начале 30-х годов прошлого столетия, потихоньку приходит в упадок и сегодня находится в удручающем состоянии», - отмечает издание.

Дворец культуры построили по проекту архитектора Игнатия Милиниса - соавтора жилого дома Наркомфина. Изначально здание имело два параллельных корпуса, в которых размещались зрительный и спортивный залы, а также клубные помещения. Корпуса соединял переход на столбах-опорах.

По легенде, при строительстве ДК около Спасо-Андроникова монастыря использовали надгробные плиты.