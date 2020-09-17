РИАМО - 17 сен. С начала 2020 года из-за наезда автомобиля на территории Подмосковья погибли 118 человек, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов.

«Каждое третье ДТП в Московской области связано с наездом на пешеходов. С начала года на подмосковных дорогах произошло более 800 наездов, которые покалечили 730 пешеходов и унесли 118 человеческих жизней», — сказал Севостьянов.

По его словам, за восемь месяцев текущего года в Подмосковье также зарегистрировано 262 происшествия с участием несовершеннолетних.

Он добавил, что восемь детей погибли, еще 287 получили травмы различной степени тяжести.