РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 сен. В Домодедове депутаты проверили качество горячего питания, наличие санитацзеров и бесконтактных термометров в лицее №3, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

С рабочим визитом лицей №3 посетили депутат совета депутатов Домодедова Юлия Грибанова, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и руководитель общественной приемной, секретарь первичного отделения «Северное-5» Ольга Тимофеева. Они проверили наличие и качество горячего питания обучающихся, обеспечение санитайзерами и бесконтактными термометрами, состояние санузлов и узнали о выплатах за классное руководство.

«Создан скользящий график питания, чтобы избежать пересечения больших потоков детей в столовой. Ежедневно в начальной школе мы кормим 745 человек, а с 5 по 11 классы – 345 человек. Всегда есть чистые стаканы, чтобы ребенок мог сам попить воды из кулера. Звонков нет, каждый класс учится по своему расписанию, чтобы соблюдать ограничения», - рассказала директор лицея Наталия Киселева.