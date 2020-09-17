РИАМО - 17 сен. В районе Северное Измайлово в Москве для строительства домов по реновации подобрали 16 стартовых площадок, четыре дома уже построены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В конце этого года новоселье будут справлять на улице Константина Федина, 13. В эту многоэтажку переедут жители сразу 13 старых домов», – написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что следит за всеми этапами реализации программы реновации в городе.

«Мне важно, чтобы эта новая жизнь у всех ассоциировалась только с хорошими моментами», – подчеркнул мэр.

По его словам, в районе Северное Измайлово начнется строительство школ, детских садов и ФОКов, количество рабочих мест в кварталах реновации вырастет в 3,5 раза, что позволит улучшить качество жизни.