РИАМО - 17 сен. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с начала сентября для всех жителей региона на базе личного кабинета клиента «МосОблЕИРЦ Онлайн» запущен онлайн-сервис коммунальных платежей «Умная платежка», к настоящему моменту времени пользователями сервиса стали 50 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Пользователи могут без комиссии оплачивать коммунальные услуги, передать показания приборов учета, управлять несколькими лицевыми счетами, направлять обращения и запросы, получать консультации. Кроме того, они могут настроить push-уведомления о формировании новых квитанций, о датах передачи показаний и других действиях в личном кабинете.

«Новый сервис «Умная платежка» — это своего рода персональный мини-офис расчетного центра в мобильном телефоне жителя Подмосковья. Он позволяет с легкостью контролировать и управлять своими жилищно-коммунальными услугами, не выходя из дома», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

В «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно настроить автоплатеж или оплатить ЖКУ через Apple Рay и Google Рay, а также оформить получение электронной квитанции за ЖКУ.