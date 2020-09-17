РИАМО - 17 сен. Мособлдума внесла изменения в закон «О народных художественных промыслах в Московской области», теперь госрегулированием в данной сфере будет заниматься комитет по туризму Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов отметил, что в настоящее время госрегулирование в сфере народных художенственных промыслов (НХП) осуществляет министерство культуры региона.

«Но это не соответствует действительности. Поэтому вносится изменение, в соответствии с которым данное полномочие передается комитету по туризму Московской области», - подчеркнул Рожнов.

Ранее комитет Мособлдумы провел круглый стол, на котором обсудили вопрос развития НХП в Подмосковье, в том числе с участием комитета по туризму региона.

В Московской области насчитывается 19 предприятий НХП. Из них девять включены в федеральный перечень и получают средства из госбюджета. Четыре предприятия входят в перечень системообразующих организаций Подмосковья, в аналогичный федеральный перечень вошли еще шесть.

На предприятиях, занимающихся народными художественными промыслами в Подмосковье, работают около 2 тысяч человек. Каждый год они производят 3 миллиона изделий.

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