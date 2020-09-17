РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 сен. В четверг глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вручил ключи от собственного жилья 10 детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«С собственного дома начинается взрослая жизнь. Я очень хочу верить, что сегодняшнее событие послужит для вас хорошим стартапом, и в своих квартирах вы будете жить и достигать своих целей», - сказал Булгаков.

Всего в этом году было закуплено 15 квартир для расселения щелковских детей-сирот.