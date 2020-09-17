РИАМО – 17 сен. Во время прямого эфира в Instagram заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков заявил, что вакцина от Covid-19 не даст пожизненный иммунитет, сообщают РИА Новости.



«Можем на данный момент спокойно говорить, что иммунитета, сформированного этой вакциной, достаточно как минимум на полгода», - сказал Рыжиков.



По его словам, ограничений по ревакцинации нет.



Минздрав России 11 августа 2020 года зарегистрировал вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции. Она стала первой в мире вакциной от COVID-19. О регистрации российской вакцины объявил президент России Владимир Путин.



Российская вакцина получила название «Спутник V» в честь успешного запуска первого спутника Земли в СССР в 1957 году.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 СЕНТЯБРЯ

- Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возвращение к режиму самоизоляции. Он отметил, что во время основной фазы борьбы с коронавирусом во всех регионах страны заблаговременно приняли необходимые меры и мобилизировали систему здравоохранения.

- За сутки в России зарегистрировали 5762 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных. В Москве - 730.

- В Москве скончались девять пациентов с Covid‑19. Общее число погибших достигло 5025 человек.