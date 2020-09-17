РИАМО - 17 сен. Истринское РАЙПО запустило предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, салатов, полуфабрикатов и готовых пищевых блюд, в проект инвестировали 65 миллионов рублей, создано порядка 50 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Открытие пекарни – яркий пример того, что Истринское потребительское общество двигается вперед, в чем большая заслуга его председателя и всего коллектива, вносящих серьезную лепту в развитие экономики региона», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На сегодня производство вырабатывает 1,3 тонны изделий в сутки. С выходом на полную мощность предприятие будет производить порядка пяти тонн хлебобулочных и мучных кондитерских изделий и 0,5 тонны салатов и полуфабрикатов.

В ассортименте предприятия 39 наименований, с каждым днем он растет. Уже скоро будет запущена вся линейка — 116 наименований.

Глава Минсельхозпрода Подмосковья посетил предприятие, в ходе визита он поблагодарил коллектив за работу в период пандемии и вручил благодарственное письмо.

«Отдельно хочется сказать спасибо за ту работу, которая была выполнена. Во время развития пандемии Истринское потребительское общество оказало серьезную поддержку в формировании продовольственных наборов для незащищенных категорий граждан региона. Первые наборы собирались здесь в кратчайшие сроки, практически в военных условиях», - отметил Разин.