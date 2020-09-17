РИАМО - 17 сен. Москомстройинвест выдал на первый этап реализации ЖК «Сигнальный, 16» заключение о соответствии застройщика и проектной декларации, это новый совместный проект Capital Group и ГК «ПИК», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Общая площадь объекта, реализация которого одобрена на северо-востоке Москвы, составит 107 522 квадратных метров. Дома жилого комплекса рассчитаны на 1248 квартир и 529 машино-мест», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Привлечение денежных средств граждан одобрено. Дом появится на Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы.

Ранее на первый этап ЖК «Сигнальный, 16» было выдано разрешение на строительство.