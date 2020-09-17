РИАМО - 17 сен. Этим летом инспекторы МАДИ вместе с ГИБДД выявили 704 водителя такси без путевого листа с отметками об обязательном предрейсовом медицинском и техническом осмотрах, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Безопасность пассажиров — наш главный приоритет в работе с такси. Поэтому таксисты обязаны регулярно проходить перед выездом медицинский осмотр, а автомобили — технический, работать водителем можно только при наличии действующего разрешения», — говорится в сообщении.

Все автомобили изъяли и направили на спецстоянки.

Спациалисты просят москвичей пользоваться только легальными перевозчиками. Их номера можно сверять с данными из приложения. Сообщить о нарушениях в такси можно по телефону: +7 (495) 540-76-56.