РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В подмосковном Подольске по просьбе жителей сделали цветочную клумбу на улице 50 лет ВЛКСМ, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Жители городского округа Подольск обратили на портал государственных и муниципальных услуг Московской области с просьбой обустроить цветочную клумбу на улице 50 лет ВЛКСМ. Куратором данного обращения было назначено министерство благоустройства Московской области. Поле обращения жителей осмотрели и оперативно обустроили цветник», - говорится в сообщении.

По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, выполнение любых обращений жителей стало более эффективно благодаря работе Подмосковного Центра управления регионом (ЕЦУР).

ЕЦУР работает в Доме правительства Московской области, он обеспечивает решение задач по оперативному управлению регионом. С помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных во всех сферах жизнедеятельности Подмосковья. Сотрудники штаба получают данные буквально отовсюду – это и портал «Добродел», и горячие линии губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем.