РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. Сильный дождь с ветром начался в подмосковном Красногорске в четверг днем, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Около 15:10 в поселке Нахабино начался ливень, который вскоре стих. После небольшого перерыва дождь внезапно усилился. Кроме того, возникли порывы ветра.

Ранее МЧС региона предупреждало о возможном ухудшении погоды в четверг.

По данным пресс-службы администрации округа, все оперативные службы муниципалитета приведены в режим повышенной готовности.