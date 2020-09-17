РИАМО - 17 сен. Столичные полицейские пресекли деятельность лжемедиков, обманывавших пожилых москвичей, задержаны трое подозреваемых в мошенничестве, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Злоумышленники звонили пенсионерам и сообщали о якобы обнаруженных онкологических заболеваниях после того, как они побывали в медучреждении, а затем предлагали перечислить деньги на счет и переставали выходить на связь.

«Возбуждено семь уголовных дел <...>. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Московской области и Республике Татарстан по подозрению в совершении противоправных деяний полицейские задержали троих мужчин, один из которых ранее судим», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.​

Всех фигурантов заключили под стражу.