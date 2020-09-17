РИАМО - 17 сен. Научно-технический совет появился для особой экономической зоны «Технополис «Москва», который будет собираться как минимум раз в полтора месяца, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Эксперты будут оценивать проекты действующих и будущих резидентов, а также разрабатывать рекомендации по приоритетным направлениям инновационного развития. Их первое заседание уже прошло 16 сентября.

«Научно-технический совет будет оценивать их с точки зрения научной обоснованности, технологической новизны и реализуемости, его основные цели и задачи — содействие сотрудничеству с крупными коммерческими предприятиями, госорганами, международными организациями, заинтересованными в популяризации и повышении авторитета столичной особой экономической зоны», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В состав совета вошли 14 профильных специалистов: представители РАН, сотрудники Центрального НИИ робототехники и технической кибернетики, а также АО «Гиредмет», а также специалисты пяти ведущих вузов столицы. Еще научные руководители государственных и коммерческих предприятий и представители особой экономической зоны «Технополис «Москва».

Председателем совета стал ведущий эксперт центра компетенций НИТУ «МИСиС», академик Российской академии наук доктор технических наук Александр Клименко.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок общей площадью свыше 200 гектаров.