РИАМО - 17 сен. В Подмосковье с начала 2020 года оформили более 100 тысяч документов в электронном виде на технологическое присоединение к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также к сетям электро- и газоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Благодаря появлению электронной формы подачи заявлений «Единая заявка» заявители могут получать все документы не выходя из дома, что особенно важно в условиях пандемии», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он уточнил, что сроки выдачи документов на техприсоединение сократились в два раза.

«Стабильно растущий объем документов подтверждает высокую строительную активность в Московской области и востребованность в данных услугах среди населения и бизнеса», - добавил Самарин.

За все время в Подмосковье выдали 426 391 такой документ в электронном виде. В 2017 году на технологическое присоединение в электронном виде выдано 66 620 документов. В 2018-м - 124 050. В 2019 году - более 135 тысяч.