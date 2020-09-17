РИАМО - 17 сен. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли в третьем чтении законопроект о льготах по оплате услуг ЖКХ для руководителей сельских образовательных организаций, передает корреспондент РИАМО.

Соответствующие изменения внесли в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области».

«Предлагается <...> уточнить категорию педагогических работников, работающих в сельской местности, которые являются получателями мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в части отнесения к ним руководителей и заместителей руководителей государственных образовательных организаций Московской области, руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений указанных образовательных организаций», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Он добавил, что такое предложение неоднократно поступало депутатам Мособлдумы от избирателей.

Принятый закон расширяет категорию сельских педагогов, которым предоставляется компенсация расходов на оплату ЖКУ. Сейчас для таких работников, трудящихся в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, предусмотрена 100%-ная компенсация платы за жилое помещение, а также за электроэнергию и отопление исходя из норматива. Теперь данный вид поддержки смогут получать руководители образовательных организаций в сельских населенных пунктах и их замы.