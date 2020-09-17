РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. Доноры в подмосковном Красногорске пополнили банк крови более чем на 400 литров с начала нынешнего года, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №1.

«Красногорские доноры пополнили банк крови более чем на 400 литров крови и ее компонентов. На начало сентября в ГБУЗ МО КГБ №1 было проведено более 800 донаций», - говорится в сообщении.

В отделении переливания крови продолжается прием доноров.

«С понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 приглашаем всех неравнодушных жителей старше 18 лет, желающих помощь в лечении больных, в Красногорскую городскую больницу №1», - подчеркивается в материале.

Забор крови осуществляется соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Донору выдается справка на два дня для освобождения от работы, а также 727 рублей 35 копеек. При себе необходимо иметь паспорт.

«Просим посещать медицинское учреждение только в средствах индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Отделение переливания крови расположено по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №4. Телефон для справок: 8(495)563-15-01.