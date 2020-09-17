РИАМО - 17 сен. Крупнейший российский портал HeadHunter объявил победителей ежегодной премии «HR-бренд 2019», МТС Банк стал победителем в одной из основных номинаций «Столица» за реализацию проекта «Employee Journey Map для Банка: UX-подход в экосистеме HR», рассказали в пресс-службе МТС Банка.

«В борьбе за три призовых места номинации «Столица» принимали участие проекты, реализованные в Москве и Московской области. Пилот «Employee Journey Map для Банка: UX-подход в экосистеме HR» стартовал в 2019 году в головном офисе МТС Банка в Москве. По итогам конкурса МТС Банк получил награду второй степени», — говорится в официальном сообщении кредитной органиазции.

Проект позволил улучшить опыт соискателей и сотрудников при взаимодействии со всеми процессами HR-функций МТС Банка. В поисках лучшего решения для каждой функции HR-специалисты банка исследовали рынок и выбрали ресурсы, которые позволили бы улучшить опыт сотрудников и кандидатов. С помощью UX-подхода создали Employee Journey Map — карту пути сотрудника в компании, а затем на основе ее анализа поступательно трансформировали все HR-процессы.

В числе конкретных решений: внедрение платформы для рекрутмента, онлайн-дашбордов для контроля за HR-метриками, платформы онлайн-обучения и нового корпоративного портала, автоматизация премирования и кадровых процессов, таких как оформление отпусков и больничных.

Наибольшее количество наград в премии «HR-бренд 2019» получила Группа МТС, одержавшая победу сразу в трех номинациях. Компания победила в номинации «Федерация» и в специальной номинации «Аналитика в HR» за внедрение собственной разработки по работе с талантами, основанной на аналитике Big Data.

Премия «HR-бренд» — один из самых престижных российских конкурсов в области HR и управления персоналом. В этом году было заявлено 147 уникальных проектов. На первом этапе экспертный совет определил 54 лучших HR-проекта, на втором этапе жюри конкурса выбрало из номинантов победителей премии — финалистов в шести основных и шести специальных номинациях.​