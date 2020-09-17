РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Юнармейский отряд «Люберецкие кадеты» занял первое место на смотре-конкурсе строя и песни юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья, который проходил 16 сентября в Подольске, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.
Конкурс проходил 16 сентября в Подольске.
«Наши ребята показали отличную подготовку. Продемонстрировали судьям навыки построения в колонну по два, строевой шаг, приветствие, исполнили песню», - сказал Ружицкий.
Он отметил, что в смотре-конкурсе приняли участие более 400 человек из 57 отрядов.
«Поздравляю юнармейцев с заслуженной победой. Люберцы гордятся вами!» - отметил Ружицкий.
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