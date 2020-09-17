РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Юнармейский отряд «Люберецкие кадеты» занял первое место на смотре-конкурсе строя и песни юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья, который проходил 16 сентября в Подольске, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Конкурс проходил 16 сентября в Подольске.

«Наши ребята показали отличную подготовку. Продемонстрировали судьям навыки построения в колонну по два, строевой шаг, приветствие, исполнили песню», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что в смотре-конкурсе приняли участие более 400 человек из 57 отрядов.

«Поздравляю юнармейцев с заслуженной победой. Люберцы гордятся вами!» - отметил Ружицкий.