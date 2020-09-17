РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 сен. В парке «Елочки» в Домодедове провели фестиваль граффити, организатором которого выступило региональное отделение Всероссийской организации «Молодая гвардия Единой России», передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Руководитель московского областного регионального отделения Всероссийской организации «Молодая гвардия Единой России» Александр Толмачев отметил, что на территории Московской области художники уже давно рисуют граффити в разных городах. Все началось с запуска проекта «Лица Подмосковья», в рамках которого рисовали портреты выдающихся людей, связанных с тем или иным городским округом.

«Этот проект познакомил нас со многими художниками, которые живут на территории Московской области, и мы решили сделать фестиваль граффити в городском округе Домодедово в парке «Елочки». Здесь у нас есть объект, который пользуется популярностью у молодежи, ребята здесь катаются на скейте, мы захотели, чтобы эта серая бетонная площадка превратилась в арт-объект, чтобы это создавало настроение. У нас откликнулось восемь человек, они все сюда приехали. Мы закупили краску, решили все административные вопросы, согласования все прошли, и сегодня ребята здесь творят. Я думаю, что это будет отличный подарок для всех. Здесь будут кататься, гулять и отдыхать», - сказал Толмачев.

Темой фестиваля была «Экология». В этом году в парке «Елочки» МГЕР уже открывала выставку, посвященную Молодой гвардии - подпольной организации времен Великой Отечественной войны.