РИАМО - 17 сен. За восемь месяцев 2020 года в Подмосковье произошло более 3 тысяч дорожно-транспортных происшествий, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов.

«Всего зарегистрировано у нас за восемь месяцев чуть более 3 тысяч ДТП, в которых 450 человек погибли», - рассказал Севостьянов.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом число происшествий на дорогах Подмосковья сократилось на 14%. Количество раненых и погибших в ДТП людей уменьшилось на 15% и 9% соответственно.

«Конечно, в весенний период сократилось количество ДТП и погибших из-за того, что многие сидели на самоизоляции. <...> Транспорта было меньше на дорогах», - сказал Севостьянов.

Он также отметил, что снижение числа происшествий удается достичь за счет улучшения улично-дорожной сети и информирования жителей региона.