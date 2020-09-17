РИАМО - 17 сен. Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья приступил к реализации своего первого проекта по восстановлении прав граждан на проблемной объекте ЖК «Новокосино-2», а это более 1 тысячи граждан, которые в скором времени получат свои долгожданные квартиры, говорится в сообщении пресс-службы фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Всего же региональному фонду предстоит обеспечить более 20 тыс дольщиков законно купленными квадратными метрами в ближайшие три года.

«Вся работа начинается с обращения субъекта, а именно правительства Московской области, в федеральный фонд защиты прав дольщиков. Регион уже знает все проблемные объекты и готовит документацию для федерального фонда, который и обращается в Арбитражный суд для запуска процедуры банкротства застройщика», — говорится в сообщении.

Далее проводится финансовая экспертиза и расчет стоимости 1 квадратного метра в проблемном объекте. Итогом данной работы становится проведение наблюдательного совета федерального фонда, где и решается вопрос о завершении строительства и размере выделяемых средств или выплате компенсаций. Финансирование проекта ведется как со стороны федерального правительства, так и правительства Московской области.

Один из этапов сбора документации по проблемным объектам и ведение учета пострадавших граждан на данный момент передан в руки конкурсным управляющим в рамках механизма банкротства застройщика. Со своей стороны регион готов максимально содействовать в сборе данных по объектам и проведению согласовательных процедур. Поэтому так важно оперативное обращение граждан к конкурсному управляющему, контакты которых можно найти на портале федерального фонда защиты прав дольщиков.

Далее следует передача объекта в подмосковный фонд защиты прав дольщиков, который обращается в Арбитражный суд и Росреестр Московской области для передачи всех права на объект.

С этого момента фонд региона становится полноправным владельцем и организацией, которая и займется завершением строительства. В рамках которого в кратчайшие сроки будут проходить все необходимые согласовательные и технические процедуры, такие как, техническое обследование, получение разрешения на строительство, проектно-изыскательские процедуры и экспертиза. И далее, зеленый свет — выход на строительную площадку.