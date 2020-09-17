РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Количество люберецких девятиклассников, желающих продолжить обучение в колледжах и техникумах, становится больше с каждым годом, сообщила начальник управления образованием администрации округа Виктория Бунтина.

«В наступившем учебном году в 10-х классах школ городского округа учатся 1 296 детей. В прошлом году их было 1 367. В целом за последние годы стало больше детей, стремящихся продолжить учебу в учреждениях среднего профессионального образования и получить профессию», - сказала Бунтина.

Все чаще выбор выпускников 9-х классов останавливается на люберецком техникуме имени Гагарина, Гуманитарном социальном институте в Краскове, на московских колледжах - при министерстве иностранных дел и при Финансовой академии.