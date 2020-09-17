РИАМО – 17 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возвращение к режиму самоизоляции из-за пандемии Covid-19, сообщает Газета.ru.



Песков отметил, что во время основной фазы борьбы с коронавирусом во всех регионах страны заблаговременно приняли необходимые меры и мобилизировали систему здравоохранения.

«Мобилизация состоялась, она осуществлялась под строгим контролем правительственного штаба, в этой работе принимал личное участие президент России», — сказал Песков.

За весь период пандемии в России зафиксировали 1 085 281 случай инфицирования коронавирусом. Скончался 19 061 заболевший, вылечились 895 868 пациентов.​

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Текстовая трансляция

17 СЕНТЯБРЯ

- Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возвращение к режиму самоизоляции. Он отметил, что во время основной фазы борьбы с коронавирусом во всех регионах страны заблаговременно приняли необходимые меры и мобилизировали систему здравоохранения.

- За сутки в России зарегистрировали 5762 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных. В Москве - 730.

- В Москве скончались девять пациентов с Covid‑19. Общее число погибших достигло 5025 человек.