РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В Подольском краеведческом музее в четверг торжественно открыли экспозицию трех подольских предприятий госкорпорации «Росатом», ее посвятили 75-летию атомной промышленности, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Представителей отрасли поздравил первый замглавы Подольска Виктор Чуб. Экспозиция к 75-летию атомной промышленности страны рассказывает о достижениях ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и АО «Атомэнергомаш». Она будет полезна школьникам, которые только определяются с выбором профессии, и всем, кто интересуется историей.

«На выставке площадью около 80 квадратных метров представлено более 100 экспонатов. В том числе интерактивные модели атомной станции, реактора, другие интересные экспонаты. Подольск неразрывно связан с прошлым и будущим одной из ключевых отраслей экономики страны. Представители предприятий во время экскурсий расскажут о достижениях и профессиях, востребованных в машиностроении и атомной энергетике. Выставка будет работать до 4 октября», – сказала директор Подольского краеведческого музея Любовь Слащева.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» основано в 1946 году и занимается комплексом конструкторских, расчетно-теоретических, экспериментально-исследовательских и производственных работ по созданию реакторных установок различных типов для АЭС. Единственное предприятие в мире, по проектам которого работают реакторные установки на пяти различных реакторных технологиях. Занимается разработкой проектов реакторных установок типа ВВЭР мощностью от 300 до 1700 мегаватт. Реакторные установки ВВЭР по проектам ОКБ «ГИДРОПРЕСС» работают на 20 атомных станциях России, Украины, Армении, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Китая, Ирана и Индии.

ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» – крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса. 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом». Является поставщиком оборудования строящихся АЭС, СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Технологии и оборудование обеспечивают работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в РФ и странах СНГ.