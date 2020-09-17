РИАМО - 17 сен. Посетителям Белорусского вокзала 19 сентября подарят сладкие подарки и проведут бесплатную экскурсию в честь 150-летия вокзального комплекса, сообщается на официальном сайте Московской железной дороги.

Экскурсия начнется в 12:00 от памятника «Прощание Славянки», который расположен на широком перроне Белорусского вокзала. Пройти к месту встречи удобнее всего через подъезд №1.

«Во время экскурсии слушатели познакомятся с местными достопримечательностями и услышат необычные факты об одном из знаменитых вокзалов столицы. Изначально Смоленский, затем Брестский, Александровский, Белорусско-Балтийский и, наконец, Белорусский вокзал тесно связан со многими известными личностями и событиями нашей истории», — говорится в сообщении.

Например, именно на этот вокзал прибыл из длительной эмиграции Максим Горький. Здесь же встречали летчиков Валерия Чкалова и Михаила Громова, совершивших перелет через Северный полюс. Белорусский вокзал навсегда вписан в летопись Великой Отечественной войны, как «Вокзал Победы».

В честь 150-летнего юбилея здание Белорусского вокзала будет празднично украшено, по громкоговорящей связи будут звучать поздравления, а пассажирам раздадут сладкие сувениры с изображением вокзала.

Белорусский вокзал — пассажирский терминал станции Москва-Пассажирская-Смоленская, один из девяти железнодорожных вокзалов Москвы. Расположен на площади Тверской заставы, дом 7.