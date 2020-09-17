РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. Почти 1 тысячу малых архитектурных форм на детских площадках отремонтировали в подмосковном Красногорске за полгода, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Почти тысяча малых архитектурных форм отремонтированы в Красногорске за полгода. В рамках текущего содержания в муниципалитете ежедневно ведутся работы по наведению порядка на дворовых и общественных территориях», - говорится в сообщении.

Сотрудники МБУ «Красногорская городская служба» за шесть месяцев отремонтировали 86 качелей, 5 каруселей и 11 сидений на каруселях с подвесами, 8 качалок-балансиров, починили и заменили 33 лавочки и 27 урны, произвели ремонт и замену элементов на 31 игровом комплексе.

«Для оперативной отработки жалоб жителей, в частности на портале «Добродел», в городском округе созданы мобильные бригады. По заявкам горожан рабочие проводят опиловку сухих и аварийных деревьев, вывозят несанкционированные навалы мусора, восстанавливают освещение», - добавляется в материале.

Оставить свое обращение по вопросу наведения чистоты и порядка в округе горожане могут через Telegram-чаты: «Красногорск.Транспорт и дороги» и «Будет чисто 2020».