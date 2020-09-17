РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. До завершения первого тура ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2020» осталось три дня, жители Люберец могут проголосовать за того полицейского, чьи анкеты размещены на сайте ведомства, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Городской округ Люберцы представляют три участковых уполномоченных полиции. Это Игорь Аносов (Малаховский отдел полиции), Сергей Терешин (Томилинский отдел полиции) и Алексей Иванов (2-й отдел полиции)», - говорится в сообщении.

Отбор участников на местном уровне завершится 20 сентября. Проголосовать за участкового уполномоченного полиции МУ МВД России «Люберецкое» можно на сайте люберцы.50.мвд.рф.

Следующий тур голосования пройдет на сайте ГУ МВД России по Московской области с 7 по 16 октября. Его победитель представит Подмосковье в финальном туре конкурса с 1 по 10 ноября.

МВД России - организатор ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый-2020», стартовавшего 11 сентября. Конкурс призван повысить уровень доверия жителей к полицейским, поднять престиж службы и сформировать позитивное общественное мнение о деятельности участковых уполномоченных полиции.