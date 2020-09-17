РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 сен. Порядка 60 обращений от жителей о навалах мусора и незаконных конструкциях в неделю отрабатывают мобильные бригады в подмосковном Красногорске, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга Евгений Владимирский.

«В неделю на «Добродел» поступает порядка 300-500 обращений от жителей Красногорска. На долю мобильных бригад приходится порядка 50-60 серьезных проблем. Практически ежедневно они загружены в полном объеме», – сказал Владимирский.

Он пояснил, что в горокруге действуют мобильные бригады двух типов. Мобильные бригады сотрудников территориальных отделов администрации осматривают территорию на предмет сухостоя, дефектов на детских площадках, граффити и так далее.

Кроме того, существуют две мобильные бригады по устранению всех неполадок на бесхозных территориях и территориях, на которых пока не определены контрактами подрядчики. В них задействованы порядка 30 сотрудников МБУ «КГС». Они обеспечены специальной техникой и инструментами.

По словам Владимирского, большой объем работы мобильных бригад – это вывоз мусора с прибрежных зон, снос незаконных конструкций, ликвидация граффити и рекламных надписей.

«Такая работа велась всегда, но так структурно – с начала июня», – добавил Владимирский.

При этом он подчеркнул, что по итогам обращений граждан на портал «Добродел» в округе формируют список мест, содержание которых не покрыто контрактами.

«Дальше под них будет формироваться бюджет, и от мобильных бригад они будут переходить в постоянное муниципальное задание либо контракт», – заключил Владимирский.