РИАМО - 17 сен. В Подмосковье и столице в конце недели прогнозируются холодная погода, сильный ветер и дожди, температура днем не поднимется выше плюс 14 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Вся территория Москвы и области (18 сентября - ред.) останутся под влиянием циклона, но уже в его тыловой части. Прохождение вторичных атмосферных фронтов будет сопровождаться дождями разной интенсивности, порывистым ветром и заметно похолодает», — говорится в сообщении.

В ночь на 18 сентября температура в столице будет плюс 8-10, по области — до плюс 5 градусов. Днем она повысится в мегаполисе до плюс 11-13 градусов, по Подмосковью — до плюс 9-14 градусов.

Центр циклона 19 сентября сместится в верховье Волги. В Московском регионе атмосферное давление будет расти, также прогнозируется небольшой кратковременный дождь. В этот день в регионе будет дуть сильный северо-западный ветер с порывами до 12-15 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут плюс 9-14 градусов.

20 сентября характер погоды в регионе существенно не изменится. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ночью прогнозируется от плюс 3 до 8 градусов, днем — плюс 9-14. Такие значения температуры будут на 1,5 градуса ниже климатической нормы. Также сохранится порывистый ветер.

До 20 сентября в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра.