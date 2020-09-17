РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Жителей городского округа Люберцы 19 сентября приглашают присоединиться к акции по сбору вторсырья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Экологическое мероприятие пройдет в эту субботу, 19 сентября, в 12:00. В Люберцах определены две точки проведения акции «Раздельный сбор» - в Центральном парке (вход со стороны здания администрации) и в парке «Наташинские пруды» (вход со стороны улицы Шевлякова)», - говорится в сообщении.

Во время экоакции волонтеры расскажут посетителям о правильном обращении с отходами, примут вторсырье и отправят его на дальнейшую переработку.

«Раздельный сбор» - традиционное экологическое мероприятие, которое проходит на территории парков в Люберцах каждую третью субботу месяца.