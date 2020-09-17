РИАМО - 17 сен. Около 1,5 миллиона бутылок алкоголя изъяли из нелегального оборота в Москве за пять лет, за этот же период продавцам выписали свыше 5 тысяч штрафов на сумму более 600 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.

Также в Москве зафиксировали наименьший показатель по смертности от потребления некачественного алкоголя в центральном регионе страны.

«За последние пять лет в Москве была проделана огромная работа. Сотрудниками департамента торговли проверено 60 тысяч объектов, осуществляющих розничную продажу алкоголя. В более 5 тысяч случаев были составлены административные штрафы на общую сумму свыше 600 миллионов рублей», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Одно из самых частых нарушений — оборот крепкого алкоголя без лицензии. Также часто встречается контрафакт и розничная продажа алкоголя в зонах запретов и ограничений.

Немерюк добавил, что за нелицензионную торговлю предусмотрены штрафы до 3 миллионов рублей и изъятие, а затем и уничтожение продукции.

«Самым главным маркером, показывающим результаты работы на рынке алкогольной продукции, стало значительное снижение смертности от причин, связанных с потреблением некачественного спиртного. По данному показателю у Москвы наименьшее значение среди субъектов Центрального Федерального округа и третье по России», — заключил Немерюк.