РИАМО - 17 сен. Адвокат семьи Захаровых Анна Бутырина заявила, что отмены приговора актеру Михаилу Ефремову не будет, единственное послабление, которое может быть, — изменение режима содержания под стражей.

Она предположила, что максимально, что может сделать суд апелляционной инстанции, — это изменить Ефремову условия содержания под стражей.

«Могут поменять колонию общего режима на колонию-поселение. Потому что, по закону, колонию-поселение могут дать за преступление, совершенное по неосторожности», — сказала Бутырина в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее компания по лизингу машин, которой принадлежал разбитый в ДТП по вине Ефремова автомобиль, предъявила требование об отмене приговора актеру. Апелляционную жалобу подал представитель ООО «Стоун-XXI», на машине которого 8 июня ехал погибший курьер Сергей Захаров.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за ДТП на Смоленской площади. Заслуженный артист России признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.​

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