РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. В городском округе Мытищи у дома №41 корпус 1 на Новомытищинском проезде появилась новая комплексная площадка, сообщается на сайте администрации горокруга.

Ее открыли первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин и председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов.

«С просьбой обустроить здесь место для игр и спорта обратились сами жители еще в прошлом году. И сегодня площадка стала центром притяжения для местной детворы и любителей спорта. Конечно, главное для нас – это отклики детей и родителей. Площадка отличная. Все довольны», – сказал Чаплин.

К моменту открытия успели доделать не все: жители отметили, что не до конца благоустроена окружающая территория, требуют небольшой доработки элементы площадки.

«Договорились с управляющей компанией, что через две недели приедем и проверим, как выполнены работы по благоустройству», - отметил Гореликов.