РИАМО - 17 сен. В столице планируют привлечь на комплексное развитие территорий промышленных зон города 7 триллионов рублей, редевелопмент будет проводиться исключительно на средства инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

На сегодня столичные власти обследовали все 100% промышленных территорий города, и теперь в проработке находятся проекты комплексного развития промзон общей площадью около 1,9 тысячи гектаров.

«В мировой практике комплексный подход к развитию территорий используется довольно редко, чаще всего это точечные проекты, которые инициирует бизнес, а не город. Москва же видит редевелопмент одним из приоритетных направлений и с точки зрения привлечения инвесторов и с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики Москвы», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что для инвестора это шанс получить площадку и развивать на ней свои проекты, а для города — привести в порядок территории, которые не приносили доход и были неприглядны, а иногда и опасны для жителей.

В результате реализации программ комплексного развития территорий поступления в столичный бюджет возрастут на 3 триллиона рублей, и город получит около полумиллиона новых рабочих мест.

«Один из приоритетов экономической стратегии Москвы — увеличение активности частных инвесторов. Нам важно, чтобы предприятия любого масштаба чувствовали себя уверенно и были готовы вкладывать деньги в развитие своего бизнеса. Комплексное развитие территорий и девелопмент — отрасли, которые дают высокий мультипликативный эффект, каждый рубль, вкладываемый в такие проекты, дает стимул развитию еще нескольких отраслей», — отметил Ефимов.