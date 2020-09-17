РИАМО - 17 сен. Депутаты Мособлдумы одобрили присвоение звания «Почетный гражданин Московской области» ректору МГИМО Анатолию Торкунову, передает корреспондент РИАМО.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Торкунов внес огромный вклад в развитие Подмосковья.

«Поступило ходатайство о присвоении почетного звания Торкунову Анатолию Васильевичу, ректору <...> МГИМО», - сказал председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов.

В ходе заседания депутаты Мособлдумы единогласно поддержали ходатайство.

Торкунов с 1992 года занимает пост ректора МГИМО. Он также является президентом Эндаумента МГИМО. С 2008 года Торкунов является действительным членом Российской академии наук. Также он является сопредседателем российско-французского Трианонского диалога. Торкунов носит почетное звание заслуженного работника дипломатической службы Российской Федерации.