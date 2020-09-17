РИАМО - 17 сен. За первые семь месяцев текущего года в Московской области зафиксирован самый высокий прирост рождаемости по России, в регионе родилось на 6 105 детей больше, чем в аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Так, если в 2019 году с января по август в Подмосковье появилось на свет 40 273 ребенка, то в 2020 году – 46 378. Показатель рождаемости составил 10,4 и вырос на 14,3%. Это самый высокий прирост рождаемости по России: на 18,2% выше, чем в ЦФО (8,8) и на 9,5% выше, чем в РФ (9,5).

«Для молодых родителей действуют современные перинатальные центры, оснащенные передовым оборудованием, предоставляются уникальные услуги, такие как получение пакета необходимых при рождении ребенка документов непосредственно в роддоме, а также на выбор родителей – подарочный набор для малыша или денежная выплата», – отметила замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

В сентябре 2019 года в области начала работать горячая линия: 8(800)550-30-03. Операторы колл-центра готовы рассказать о необходимых документах, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге, как записаться на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам, рассказать о предлагаемых в Московской области услугах для беременных и молодых родителей, подобрать наиболее удобный роддом. К колл-центру подключены все перинатальные центры Подмосковья.