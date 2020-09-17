РИАМО - 17 сен. Взаимодействие системы-112 Московской области и комитета лесного хозяйства региона сократило сроки реагирования на происшествия в лесах, информационное взаимодействие налажено с 2015 года, к системе подключены все подмосковные лесничества, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

Операторы-112 в автоматическом режиме передают информацию о происшествиях в лесном фонде.

«Если вы стали свидетелем происшествия в лесу – звоните на единый номер спасения «112». Оператор определит алгоритм реагирования, соединит с необходимой службой и ближайшим подразделением», - сказал оператор системы-112 Московской области Алексей Донченко.

Он добавил, что в подмосковной системе-112 уже давно и успешно работает функция геопозиционирования — автоматического определения местонахождения заявителя.

«Это помогает специалистам более точно определять координаты местоположения заблудившихся в лесу людей или мест возникновения очагов возгорания», - рассказал Донченко.