РИАМО - 17 сен. Взаимодействие системы-112 Московской области и комитета лесного хозяйства региона сократило сроки реагирования на происшествия в лесах, информационное взаимодействие налажено с 2015 года, к системе подключены все подмосковные лесничества, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.
Операторы-112 в автоматическом режиме передают информацию о происшествиях в лесном фонде.
Он добавил, что в подмосковной системе-112 уже давно и успешно работает функция геопозиционирования — автоматического определения местонахождения заявителя.
«Это помогает специалистам более точно определять координаты местоположения заблудившихся в лесу людей или мест возникновения очагов возгорания», - рассказал Донченко.
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