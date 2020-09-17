РИАМО - 17 сен. С начала года муниципальным земельным контролем Подмосковья осмотрено более 38,6 тысячи земельных участков, борщевик обнаружен на 6,8 тысячи из них, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Муниципальные земельные инспекторы получили право при проведении земельного контроля фиксировать произрастание борщевика на участках, а административные комиссии городских округов Подмосковья – рассматривать дела и начислять штрафы за это нарушение в конце 2018 года», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что с прошлого года в мобильное приложение «Проверки Подмосковья», которым пользуются земельные инспекторы, внесли специальный пункт для подтверждения борщевика Сосновского на земельном участке.

«Административные комиссии округов при рассмотрении дел взаимодействуют с правообладателями земель, консультируют их на тему борьбы с сорняком. Однако реальным понуждением к действиям против распространения сорняка является штраф. Для юридических лиц он достаточно крупный – от 150 тысяч до 1 миллиона рублей – и, зачастую, является главным стимулом к действию», – уточнила Адигамова.

По ее словам, физические лица, имеющие несколько гектаров земли, часто предпочитают оплату штрафа борьбе с опасным растением.

По итогам осмотров, которые подтвердили наличие сорняка на земельных участках частных правообладателей, административные комиссии начислили 125 миллионов рублей штрафов за непроведение мер по борьбе с сорняком. В тройке лидеров по суммам начисленных штрафов оказались Клин, где штрафы превысили 34 миллиона рублей, Рузский городской округ – 21 миллиона рублей и Егорьевск – 20 миллионов рублей.

Земельным инспекторам осталось осмотреть еще 1,7 тысячи земельных участков.